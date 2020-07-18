Реальные доходы россиян рухнули рекордно с 1990х

Падение уровня жизни в России на фоне пандемии коронавируса стало рекордным с начала 21-го века.По итогам второго квартала реальные располагаемые доходы населения упали на 8%, сообщил в пятницу Росстат. В среднем граждане РФ прожили апрель-июнь на 32854 рубля в месяц, или чуть больше тысячи рублей в день.

В номинальном выражении доходы просели на 4,8%, или 1656 рублей, но инфляция и рост обязательных платежей, в том числе по банковским кредитам, практически удвоили спад.

Зафиксированный Росстатом результат — рекордный за все время доступной статистики. Такого квартального падения доходов ведомство не фиксировало ни в один кризисов с начала 2000х годов. Так, в 2008-м максимальный спад доходов состоялся в четвертом квартале (-6,1%), а в рецессию 2014-16 гг. худшим был четвертый квартал 2016-го — минус 7,3%.

В месячном выражении доходы россиян падали сильнее в декабре 2008-го года — на 10,7%.

Независимые исследования рисуют еще более мрачную картину. Как выяснили аналитики «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», 45% российских граждан имеют месячный доход в размере не больше 15 тысяч рублей.

В пересчете на твердую валюту каждый второй в РФ живет на 7 долларов в день. У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара.

8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей. Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.

Доля граждан с доходом в диапазоне 25-35 тысяч рублей составляет всего 13% и по сравнению с докризисным периодом снизилась на 2,3 процентного пункта.

На сумму 35-50 тысяч рублей в месяц имеют возможность жить 8,5% граждан РФ. Это на 3 процентных пункта меньше чем, в феврале. Доход выше 50 тысяч рублей в месяц имеют, согласно исследованию, всего 3,5% населения. За время кризиса эта группа сжалась более чем вдвое: в феврале таких было 7,6%.

В ходе опроса о «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый респондент (19,7%). Еще 16,5% сообщили, что «значительно» упали заработки у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый пожаловался, что остался вообще без дохода. Снижение числа бедных — ключевой приоритет для президента Владимира Путина, заявил ранее в июле пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, но в планы по повышению уровня жизни раз за разом вмешиваются кризисы в мировой экономике.

«Мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис, связанный с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства», — объяснил Песков.