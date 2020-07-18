Под Львовом нашли древнее захоронение

Неподалеку от Львова, в урочище Краткая Сторона, археологи нашли захоронение, которое предположительно относится к Черняховской культуре. Исследование участка осуществляется несколькими способами, в том числе при помощи биолокатора и георадара. Работа стартовала 26 июня этого года, изучением урочища занимаются археологи из Института археологии им. Ивана Франко и Карпатского отделения Института Геофизики.

Могильник нашли совершенно случайно. Местный житель во время работы на приусадебном участке выкопал из-под земли человеческие останки. Кости находились на глубине около 1 метра. О находке сразу же уведомили местных краеведов.

Судя по данным историков, в этом месте захоронена девочка в возрасте 10–12 лет. Могила датируется II–IV в н. э. Кроме костей археологи обнаружили фибулу, пряжку и другие предметы. Сейчас участок активно исследуют, чтобы найти больше захоронений. Более подробная информация, полученная благодаря изучению, может стать прорывной для изучения истории западных регионов Украины.