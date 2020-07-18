Ольга Куриленко полностью обнажилась перед камерой

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко взбудоражила сеть эротическим фото. Звезда предстала обнаженной на черно-белом снимке.

Автором черно-белого фото Ольги Куриленко стал фотограф Патрис ван Мальдер. Он и нашел в своих архивах эротическую фотографию красавицы еще до ее карьеры в Голливуде.

На фото голая актриса присела на берегу моря. Интимные места Ольга Куриленко прикрыла благодаря правильно выбранной позе. Еще большей эффектности кадру добавляла развесистая ветвь, на которую оперлась украинская красавица. Ольга Куриленко загадочно смотрела в пейзаж, что выглядело очень трогательно.