Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов сезона

Стриминговая платформа объявила, фильмы, созданные Netflix, что вызвали фурор между зрителей. В рейтинге учитывали количество просмотров за первые четыре недели после премьеры фильма на сервисе. Большинство лент были выпущены в прокат за прошлый год, поэтому ты имеешь идеальный список кино на вечер.

ТОП самых популярных фильмов на платформе Netflix:

Эвакуация — 99 миллионов просмотров

Птичий короб — 89 млн

Правосудие Спенсера — 85 млн

6 футов под землей — 83 млн

Загадочное убийство — 73 млн

Ирландец — 64 млн

Тройная граница — 63 млн

Не та девушка — 59 млн

Платформа — 56 млн

Идеальное свидание — 48 млн