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Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов сезона

Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов

Стриминговая платформа объявила, фильмы, созданные Netflix, что вызвали фурор между зрителей. В рейтинге учитывали количество просмотров за первые четыре недели после премьеры фильма на сервисе. Большинство лент были выпущены в прокат за прошлый год, поэтому ты имеешь идеальный список кино на вечер.

ТОП самых популярных фильмов на платформе Netflix:

Эвакуация — 99 миллионов просмотров
Птичий короб — 89 млн
Правосудие Спенсера — 85 млн
6 футов под землей — 83 млн
Загадочное убийство — 73 млн
Ирландец — 64 млн
Тройная граница — 63 млн
Не та девушка — 59 млн
Платформа — 56 млн
Идеальное свидание — 48 млн

18 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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