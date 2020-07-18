Ким Кардашьян обеспокоена началом военного конфликта на ее исторической родине

Всемирно известная Ким Кардашьян серьезно обеспокоена ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

На ее Instagram-странице появилось фото, где знаменитость позирует в обтягивающем комбинезоне желтых оттенков. Волосы Ким при этом ярко-красные.

«Если бы на мне был еще и ярко-синий цвет, я была бы флагом Армении. Для тех, кто еще не знает, что происходит сейчас в Армении, я бы хотела поделиться. Так вы все сможете помочь» — написала звезда, сопроводив запись хештегом #SupportArmenia (поддержи Армению).

Дальше Ким приводит текст, который она опубликовала еще утром в микроблоге социальной сети Twitter. В нем, в частности, говорится: «Несмотря на пандемию, Азербайджан нарушил призыв ООН к глобальному перемирию, спровоцировал атаки на Армению. Гражданские объекты Армении стали мишенью, теперь Азербайджан угрожает нанести удар по атомной станции».

Она отметила, что на следующей неделе в Конгрессе США состоится обсуждение по запрету предоставления военной помощи Азербайджану. Проект соответствующих изменений в оборонный бюджет США на 2021 год представили несколько конгрессменов, в том числе и защитники Армянского вопроса Фрэнк Паллоне и Брэд Шерман. Голосование по проекту состоится 20 июля.

Кардашьян считает, что проект будет принят, и это позволит быть уверенными в том, что США не будет предоставлять Азербайджану военную помощь, которая может быть использована против Армении и Карабаха.»Международное сообщество должно обратить внимание и вмешаться сейчас, приложив политические и дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить эскалацию и человеческие жертвы», — написала она.

Ким выразила поддержку армянам, отметив, что молится за тех, кто сейчас находится на передовой: «Пожалуйста, звоните сенаторам для поддержки Армении».