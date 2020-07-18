Известный криминальный авторитет «Тайванчик» оказался давним поклонником Софии Ротару

Ходят слухи ,что у певицы Софии Ротару якобы был поклонник в криминальных кругах – Алимжан Тохтахунов, более известный под прозвищем «Тайванчик» или «Алик».

Криминальный авторитет положил глаз на певицу еще в 1972 году, когда посетил в Ташкенте ее концерт.Чтобы покорить женщину, он даже снял ее коллективу дорогой банкетный зал гостиницы «Ташкент» и обеспечивал артистке серьезную охрану.

Одно время «Тайванчик» якобы помогал Ротару, как деньгами, так и в организации концертов.

В интервью российский музыкант Александер Левшин, знавший Ротару и Тохтахунова, заявлял, что «Тайванчик» души не чаял в артистке, но та не отвечала ему такой взаимностью.

У исполнительницы была лишь одна настоящая любовь – супруг Анатолий Евдокименко.

«Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», – заявил Левшин о криминальном авторитете.

Мафиози частенько заглядывал в гримерку Ротару с букетом красных роз. Советский бандит пытался любыми способами завоевать сердце Софии Ротару, но она была непреклонна.