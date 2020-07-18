Историю перевала Дятлова сопровождала череда загадочных смертей

На тему гибели группы Дятлова написано и сказано уже очень много.В попытках объяснить смерть девятки опытных походников выдвигались самые разнообразные версии — от шаровой молнии, залетевшей в палатку, до пагубного воздействия техногенного фактора. Одно из предположений — ребята зашли в район, где проводилось секретные испытания «вакуумного оружия» (об этой версии рассказал местный краевед Олег Викторович Штраух).

От нее у погибших и отмечался (якобы существовавший) странный красноватый оттенок кожи, наличие внутренних повреждений и кровотечений. Те же симптомы должны наблюдаться при поражении «вакуумной бомбой», создающей сильное разряжение воздуха на большой территории. На периферии такой зоны у человека от внутреннего давления лопаются кровеносные сосуды, а в эпицентре тело разрывается на части.

Какое-то время под подозрением были местные манси, которые когда-то в 1930-е годы уже убивали геолога-женщину, осмелившуюся зайти на закрытую для простых смертных священную гору. Арестовали многих таежных охотников, но… всех отпустили за недоказанностью вины. Тем более, что таинственные происшествия в запретной зоне продолжились.

Очень скоро позже гибели дятловской группы при загадочных обстоятельствах (что говорит в пользу версии о причастности к происшествию спецслужб) в автокатастрофе позже вместе со своей женой погиб фотограф Юрий Яровой, снимавший тела погибших… Застрелился в бане чекист, который по просьбе своего друга, Г.Патрушева, невольно влез в изучение всей этой истории…

В феврале 1961 года в районе все той же горы Мертвецов, в аномальном месте и вновь при аналогичных более чем странных обстоятельствах погибла еще одна группа туристов-исследователей из Ленинграда.

И вновь якобы были те же признаки непонятного страха: разрезанные изнутри палатки, брошенные вещи, разбегающиеся в стороны люди, и вновь все 9 погибших с гримасами ужаса на лицах, только на этот раз трупы лежат аккуратным кругом в центре которого палатка… Впрочем, так гласит молва, но сколько не спрашивали местных о том случае, никто не вспомнил. Не нашлось подтверждений и в официальных органах.

То есть либо питерскую группу «зачистили» более тщательнее, чем свердловскую, либо ее изначально выдумали только на бумаге. Так же, как и еще одну якобы погибшую здесь группу из трех человек…

Минимум еще раз в истории Горы всплывает указание на 9 трупов, которое подтверждается документами. В 1960-61 годах в злополучном районе один за другим в трех авиакатастрофах гибнут в общей сложности 9 человек летчиков и геологов. Странные совпадения на месте, названном в память о 9 погибших манси. Последним живым летчиком из тех, кто занимался поиском дятловцев, был Г.Патрушев. И он, и его молодая супруга были уверены, что очень скоро он не вернется из полета.

«Он сильно нервничал»,- говорит В. Патрушева,- «Был абсолютным трезвенником, но однажды я видела, как он бледный от всего пережитого, залпом выпил бутылку водки и даже не захмелел. Когда он улетал в последний раз, мы оба знали, что это — в последний раз. Стал бояться летать, но каждый раз — если хватало топлива — упорно летел к Горе мертвецов. Хотел найти разгадку…»

Впрочем, и другие погибшие при странных обстоятельствах бывали здесь. Местные власти помнят как долго в 1970-х годах искали и не нашли пропавшего без вести молодого геолога, поскольку он был сыном важного министерского чина, искали его с особым пристрастием. Хотя можно было бы этого не делать — пропал-то он вообще практически на глазах у коллег буквально на ровной месте. Много с тех пор было пропавших. Когда новая экспедиция в сентябре 1999-го была в райцентре Ивделе, там как раз уже месяц как искали исчезнувшую супружескую пару.

Наверное, все это не более, чем случайности. И все страшные происшествия на Горе мертвецов — это просто цепь случайностей.Но причину гибели туристов до сих пор так и не раскрыли..