Интернет от Илона Маска уже заработал

Одна из сотрудниц SpaceX, ведущая трансляций и инженер-технолог Джессика Андерсон (Jessie Anderson) опубликовала в Инстаграмме видео с распаковкой пользовательского терминала Starlink. Сейчас начинается закрытое бета-тестирование сети и участникам уже начали рассылать оборудование. Но так же участники подписали подписку о неразглашении, которая говорит что им запрещается публиковать изображения терминала и другого оборудования, а так же рассказывать об опыте использования.

Джессика удалила видео спустя пару часов, но интернет всё помнит. Как это отразится на её карьере пока неизвестно. На Реддите модераторы заблокировали пост с видео.

Роутер и антенна

Внешний вид роутера отлично сочетается с опубликованной недавно маркировкой от Федеральной Комиссии по Связи (FCC)