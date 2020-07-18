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Интернет от Илона Маска уже заработал

Одна из сотрудниц SpaceX, ведущая трансляций и инженер-технолог Джессика Андерсон (Jessie Anderson) опубликовала в Инстаграмме видео с распаковкой пользовательского терминала Starlink. Сейчас начинается закрытое бета-тестирование сети и участникам уже начали рассылать оборудование. Но так же участники подписали подписку о неразглашении, которая говорит что им запрещается публиковать изображения терминала и другого оборудования, а так же рассказывать об опыте использования.

Джессика удалила видео спустя пару часов, но интернет всё помнит. Как это отразится на её карьере пока неизвестно. На Реддите модераторы заблокировали пост с видео.

 

Роутер и антенна

Свидетели Маска,разное,SpaceX,Space Exploration Technologies Corporation, Американский Батут Корпорейшен,starlink,вертикальное видео

 

Внешний вид роутера отлично сочетается с опубликованной недавно маркировкой от Федеральной Комиссии по Связи (FCC)

Свидетели Маска,разное,SpaceX,Space Exploration Technologies Corporation, Американский Батут Корпорейшен,starlink,вертикальное видео
18 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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