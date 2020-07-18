Экстремальный туризм или как отдохнуть в Крыму и выжить

В Крыму в июле наконец-то начался туристический сезон. По официальным данным так называемой крымской власти, в отелях на популярных курортах ЮБК заселение составляет 95-100%. В других местах наплыв меньше – до 60%. Правда, россияне, которые стали основными туристами в аннексированном Крыму, все чаще жалуются на обман со стороны местных владельцев жилья, на хамство и плохое обслуживание как в отелях, так и в обещепите.

По данным опроса портала бронирования жилья, большинство россиян считают, что стоимость отдыха в Крыму сильно завышена. Это касается и жилья, и продуктов питания, и транспорта. Отдыхающие не готовы платить за низкий сервис. 20% туристов недовольны тем, как их обслуживают на курорте, а 10% пожаловались на нахальное поведение местных.

«А чего вы хотите? Все стало дороже. Мост нисколько не помог, бензин стал дорогим, завозка продуктов сюда обходится в копеечку. Да и местные продавцы мяса, овощей, фруктов задрали цену как только начался сезон», – поясняет владелица небольшого ресторанчика в Алуште.

«Если вы приехали в Крым, то вы все уже получили. Море, солнце, воздух – бесплатно. Все остальное – как повезет. Если нарвались на хамство местных, считайте, что это просто местный колорит. Если вас обсчитали, обманули – относитесь как к должному. Без этого в Крыму не бывает. И главное, перед тем, как вступить на крымскую землю, расслабьтесь», – советует местный житель Артем Нечаев.