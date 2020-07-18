Депутат «Оппозиционного блока» возмутил общественность скандальным заявлением

Народный депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Волошин Олег вчера, семнадцатого июля рассказал, по какой именно причине он не участвовал в торжественном заседании парламента, посвященного Декларации о суверенитете. Он заявил, что не пришел на заседание Рады, так как считает, что суверенитет Украины был отдан. Такое высказывание депутата можно было услышать в ходе трансляции с ВР Украины.

Таким образом, Волошин заверил, что считает, что вчера нечего было отмечать и именно поэтому он специально не пришел к Раде. Он уверен,что суверенитет давно уже отдан под внешнее управление. Кроме того, политик добавил, что государство, у которого нет суверенитета, не может его установить над Крымским полуостровом.

После таких слов депутата в Раде начал говорить спикер Дмитрий Разумков, отметивший, что такие заявления недопустимы в стенах парламента нашей страны. А еще позже к трибуне и вовсе вышел целый ряд парламентариев, которые требовали применить к Волошину меры,аж до лишения его мандата народного депутата. Также звучали предложения передать Волошина правоохранительным органам.