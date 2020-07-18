Цена нефтяной корзины ОПЕК вернулась к снижению

Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась в четверг, 16 июля, на $0,32 до $43,8 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она достигала $44,12 за баррель, поднявшись на $1,09 с минувшего вторника после снижения на $0,36 с понедельника. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

«Нефтяная корзина» ОПЕК — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея). Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.

Тем временем, отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, мировой нефтяной рынок сегодня демонстрирует «умеренно негативный настрой». «Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,5% и продолжали консолидироваться у июньских пиков. Игроки на повышение не теряют надежды на обновление котировками локальных максимумов, но все еще осторожничают», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.