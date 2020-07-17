Звезды Голливуда почитают на ночь взрослым интересные истории Постановление «О создании и ликвидации районов» -это административная революция в Украине » Внеочередное заседание ВР рассмотрит закон о снижении «зеленого» тарифа Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады по требованию народных депутатов. Как сообщается на сайте парламента, внеочередное заседании назначено на 12:00 вторника, 21 июля. Согласно повестке внеочередного заседания, первым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №3658 о снижении «зеленого тарифа» для производства электроэнергии из альтернативных источников. Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений «О публичных закупках», устанавливающий преференции для отечественных производителей, проект закона «Об управлении отходами», об усилении защиты прав на торговые марки, о господдержке инвестиционных проектов, о сельскохозяйственной коммерции, а также о налоговых льготах для кинопроизводителей.

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