«  
  »

Внеочередное заседание ВР рассмотрит закон о снижении «зеленого» тарифа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады по требованию народных депутатов.

Как сообщается на сайте парламента, внеочередное заседании назначено на 12:00 вторника, 21 июля.

Согласно повестке внеочередного заседания, первым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №3658 о снижении «зеленого тарифа» для производства электроэнергии из альтернативных источников.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений «О публичных закупках», устанавливающий преференции для отечественных производителей, проект закона «Об управлении отходами», об усилении защиты прав на торговые марки, о господдержке инвестиционных проектов, о сельскохозяйственной коммерции, а также о налоговых льготах для кинопроизводителей.

17 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  