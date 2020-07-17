Украинский производитель кормов для животных открыл свой первый завод в Европе

Украинский производитель кормов для животных — компания Kormotech (ТМ Optimeal Клуб 4 Лапы, Мяу!, Гав!, Master) открыла свой первый завод по производству кормов для животных за пределами Украины — в Литве.

Отмечается, что предприятие построили за год, его мощности позволяют выпускать до 20 тыс. Продукции в год. Сумма инвестиций составила 15 млн евро, из которых 10 млн евро выделил ЕБРР.

При строительстве завода компания получила льготы от правительства Литвы. Участок был предоставлен с полностью подключенными коммуникациями, первые 10 лет компания не должна платить налог на прибыль, а в следующие пять его размер составит 6%.

Компания также расширяет мощности своего завода, расположенного во Львовской области. В этом году Kormotech планирует вложить 6 млн евро, в следующем году — еще 2 млн евро в линию по производству сухих кормов, а в 2022 году — 10 млн евро в линию по производству влажных кормов. Продажи компании в 2019 году составили $ 63 млн, что на 30% выше по сравнению с предыдущим годом.