Ученые создали крошечного робота,который может собирать мусор под водой

Исследователи создали робота сантиметрового масштаба, который питается от магнитов и света. Обладая способностью захватывать и отпускать объекты под водой, он может собирать со дна обычный мусор, а в будущем сможет научиться удерживать даже клетки в качестве биомедицинского инструмента.

Беспроводной водный робот вдохновлен коралловыми полипами — маленькими и мягкими организмами, которые объединяются в огромных количествах и в конечном итоге образуют коралловые рифы. У них есть центральный ствол, который совершает определенные движения, генерирующий небольшие потоки воды. Те, в свою очередь, притягивают частицы пищи к щупальцам, позволяя полипам схватить их. В этой интересной механике исследователи увидели некоторые весьма перспективные возможности.

В одном эксперименте команда продемонстрировала возможности своего детища, заставив его собрать капли масла из пробы воды. В дополнение к основному функционалу робот также может поддерживать определенную конфигурацию длительное время, до тех пор, пока он не будет выставлен на «правильный» свет.

«Эта опция помогает контролировать функцию захвата; после того, как робот схватил свою цель, он будет удерживать ее до тех пор, пока мы не дадим команду отпустить», — говорит руководитель проекта.

На следующих этапах работы команда планирует создать целый парк маленьких роботов, которые смогли бы работать вместе и передавать груз по цепочке.