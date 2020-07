Twitter взломали так, что могла начаться Третья мировая война — аналитики

Вчера в работе соцсети Twitter произошел массовый взлом аккаунтов известных людей. И его масштабы и степень опасности были беспрецедентны.

Неизвестные хакеры завладели контролем над страницами Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, одного из самых богатых людей планеты, главы Amazon Джеффа Безоса, главы крупнейнейшего информационного агентства Майкла Блумберга, инвестора, входящего в топ-3 самых богатых людей мира, Уоррена Баффета, кандидата в президенты США Джо Байдена, экс-президента США Барака Обамы, еще одного — теперь тоже кандидата — рэпера Канье Уэста и прочих медиаперсон и просто известных людей. Также были взломаны аккаунты, компаний, например, Uber. А на странице Apple пропали вообще все сообщения.

Скриншот взломанной страницы Билла Гейтса.

При этом фантазией хакеры не отличились: во всех взломанных аккаунтах они разместили посты, предлагающие поучаствовать в финансовой пирамиде из биткоинов. Нужно было прислать виртуальные деньги на указанный адрес, а взамен обещалось вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.

Как это ни странно, злоумышленники успели получить примерно $112 тысяч, хотя их призывы провисели в Сети несколько минут.

Основатель и глава Twitter Джек Дорси назвал случившееся «тяжелым днем» и пообещал, что компания подробно расскажет об инциденте, когда у нее будет «больше понимания того, что конкретно произошло».

Позже в Twitter сообщили, что, как они считают, это «была скоординированная атака с использованием методов социальной инженерии со стороны людей, которые успешно атаковали некоторых наших сотрудников, получив доступ к внутренним системам и инструментам».

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020