Сегодня исполнилось шесть лет катастрофе МН17

Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года, пророссийские боевики из ЗРК «Бук» сбили пассажирский Boeing 777 малазийских авиалиний рейса MH17.

В первом уголовном производстве, которое с 9 марта 2020 года рассматривает Окружной суд Гааги, фигурируют четверо обвиняемых, непосредственно причастных к транспортировке российского «Бука» на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Параллельно с национальным судебным процессом в Окружном суде Гааги Нидерланды подали против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, официальный Амстердам поддержал родственников погибших, которые ранее уже подали свои иски в ЕСПЧ против государства Россия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что голландское правосудие установит не только исполнителей, но и командную цепочку: кто кому отдавал приказы и давал разрешения. Но о привлечении к ответственности президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу говорить не приходится – пока они пользуются международным иммунитетом.

К тому же еще в 2015 году Россия заблокировала в ООН решение о создании международного трибунала. Но это не значит, что Международный уголовный суд не сможет рассмотреть дело о крушении MH17. Основой для такого иска в будущем могут стать решения ЕСПЧ по делам родственников погибших и иску государства Нидерланды против России.