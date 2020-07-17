Ричард Линн: почему у евреев высокий IQ?

Ричард Линн

Евреев сегодня в мире около 15 миллионов. В разы меньше, чем узбеков, малайцев, пенджабцев, телугу, яванцев и множества других народов, упоминания о которых крайне редко встретишь на страницах мировых СМИ. Зато евреи — как бы к ним ни относились — всегда оказываются в центре внимания не только массовой аудитории, но и интеллектуалов, которым не дает покоя «еврейский вопрос».

Высказывания великих мира сего о евреях широко известны, стройных же теорий, объясняющих «еврейский феномен», куда меньше. Тем паче теорий расовых, если не считать, разумеется, нацистской идеологии в разных ее проявлениях. При этом ряд интеллектуалов высказывают идеи на грани фола, пытаясь объяснить те или иные недостатки или достоинства избранного народа. Идеи эти, при всей их спорности, заслуживают внимания, в частности, работы британского профессора Ричарда Линна.

Этому уроженцу Бристоля исполнилось недавно 90 лет и этнически к евреям он не имеет ни малейшего отношения. Отец Ричарда был выдающимся ботаником, членом Королевского научного общества, возглавлял Институт генетики в Перу и много лет занимал профессорскую кафедру в Манчестерском университете.

Сам Ричард окончил Кембридж, преподавал психологию в Университете Ольстера, получил там звание почетного профессора, но в 2018 году был лишен его за свои взгляды. А взгляды ученого явно не вписываются в академический мейнстрим — он называет себя «расовым реалистом», коллеги же характеризуют Линна как «научного расиста».

Уже по названиям выпущенных им книг можно судить о сфере научных интересов профессора. «Интеллект и богатство наций», «Интеллект и мировое неравенство», «Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ». Темы, согласитесь, крайне скользкие в наш политкорректный век.

Книги Ричарда Линна

В 2011 году вышел труд Линна под названием «Избранный народ: исследование интеллекта и достижений евреев». В книге, разумеется, упоминаются ученые-евреи, получившие премии Нобеля, Филдса, Тьюринга и т.д., и содержится анализ необыкновенных (в процентном отношении) успехов, достигнутых евреями.

До начала XIX века иудеи, за исключением некоторых стран Балканского полуострова, были лишены права посещения университетов. Что практически лишало их возможности стать врачом, адвокатом, математиком или химиком. Родным языком для многих оставался идиш, что не позволяло проявить себя в гуманитарных науках и «большой» литературе. Наполеон уравнял евреев в правах во Франции, а к концу века евреи были более или менее эмансипированы во всех странах Западной Европы. Из Российской империи с ее чертой оседлости хлынула волна еврейской эмиграции и буквально в течение одного-двух поколений малообразованные, нищие иммигранты, не знавшие толком ни одного европейского языка, не только ликвидировали разрыв с продвинутой частью «титульных» наций, но и во многом опередили лучших ее представителей.

Ричард Линн объясняет это высоким интеллектом избранного народа, но отчего же он столь высок? Профессор цитирует целый ряд авторов, отмечавших высокий еврейский интеллект — от отца расовой теории французского графа Жозефа Артюра де Гобино, американского писателя Марка Твена до основоположника евгеники — британского антрополога Фрэнсиса Гальтона. С распространением техники измерения интеллектуальных способностей в 1920-е годы, эта идея получила подтверждение.

Граф Жозеф Артюр де Гобино Сэр Фрэнсис Гальтон

Тем не менее, многие исследователи, отмечая значительные успехи евреев в экономике, науке и искусствах, не соотносят их с высоким интеллектом. В отличие от них, Ричард Линн именно показатель IQ считает главным фактором не только академического, но и жизненного успеха, выраженного в размере дохода и материальном благополучии. Согласно исследованиям Линна, средний показатель IQ евреев — 115 пунктов, что примерно на 40% выше среднего. При этом показатель «визуально-пространственного» IQ у ашкеназов весьма посредственный, что компенсируется высоким уровнем «вербального IQ», включающего словесно-логическое мышление, кратковременную память и математические навыки. Исследование 1958 года продемонстрировало, что средний показатель вербального IQ у студентов иешивы превышает 125 пунктов.

Впрочем, Линн упоминает и другие факторы, отчасти объясняющие еврейские достижения в разных сферах. Например, у евреев сильна мотивация к достижению успеха, они готовы тяжело работать, чтобы «выбиться в люди». И в этом духе воспитывают своих детей. Нельзя также сбрасывать со счетов трудовую этику, которую часто сравнивают с протестантской, объясняя ее укоренение в массах религиозной традицией.

Отметим также сильные внутренние связи и готовность к взаимопомощи — факторы, помогавшие общине выстоять во враждебном окружении. Свою роль сыграл и культ учебы, когда даже бедняки старались дать детям максимально качественное, на пределе своих возможностей, образование. С эмансипацией религиозный формат обучения уступил место светским наукам, на которые молодые люди набрасываются с тем же рвением, с каким их предки изучали Талмуд.

Как бы то ни было, достижения ашкеназских евреев в 117 раз превышают их долю в населении планеты. Например, они являются обладателями 22% всех нобелевских премий, составляя 0,2% землян.

Все это отнюдь не оправдывает некоторые воззрения профессора Линна, которые иначе как расистскими, не назовешь. За это, собственно, его и лишили (по настоянию студенческого совета) звания почетного профессора Университета Ольстера. Что не умаляет значения его работ, которые можно подвергать академической критике, не теряя из виду рациональное зерно.

Вениамин Чернухин, специально для «Хадашот»