Разумков ответил на вопрос по поводу возможности федерализации Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о сомнениях касаемо того, что сейчас в стране есть основания для изменения в Конституцию Украины по поводу федерализации нашей страны. По словам политика, в Раде сейчас вряд ли можно найти необходимые голоса для перехода страны от унитарной формы правления к федеративной.

«Я не уверен, что на сегодняшний день в Верховной Раде можно найти достаточно голосов для перехода к федеративному устрою», — пояснил Разумков.

Не секрет, что главным сторонником федерализации являются власти страны-агрессора Российской Федерации, а также лояльные к Кремлю политические силы. Также в прошлом месяце глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о разработанной властями нашей страны стратегии, направленной на избежание федерализации страны. А в декабре прошлого года глава государства Владимир Зеленский по результатам переговоров глав стран «нормандского формата» указал на невозможность федерализации Украины в силу ее статуса унитарной страны.