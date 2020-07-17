Постановление «О создании и ликвидации районов» -это административная революция в Украине

В Украине больше нет городов областного подчинения. Все города, кроме Киева и Севастополя, теперь подчинены районам.

Административная революция — так без преувеличения можно назвать постановление под скромным заглавием «О создании и ликвидации районов», принятое Верховной Радой 17 июля. Это заглавие совершенно не передает суть свершившейся революции.

А суть эта вот в чем. Раньше районы охватывали в среднем лишь около 30% населения 24 областей и АР Крым. Остальные 70% проживали в городах областного (в АРК — республиканского) подчинения. Они самоуправлялись собственными горсоветами, а над ними были только областной уровень и центральная (всеукраинская) власть. Согласно новому постановлению парламента городов областного подчинения больше нет. Все города, кроме Киева и Севастополя, теперь подчинены районам.

Жители, к примеру, Харькова теперь должны будут писать свой адрес так: город Харьков Харьковского района Харьковской области. Но проблема, конечно, не сводится к усложнению адреса. Абсурдность в том, что все города областного подчинения превращены в заурядные города районного подчинения. Между этими городами и областями создается прокладка в виде районного уровня, которая будет включать районное самоуправление в виде райсовета и районные органы государственной власти: райгосадминистрацию, райотдел Нацполиции и т.п.

При этом некоторые вновь созданные районы оказались крупнее (по числу жителей), чем некоторые области. Самым крупным стал Харьковский район. В него включены полуторамиллионный город Харьков и еще 14 объединенных территориальных громад. Аналогично — с Днепром, Одессой, Донецком, Львовом, другими областными центрами и крупными городами, такими как Кривой Рог, которые разработчики проекта вздумали уравнять с рядовыми райцентрами.

Защитники принятого постановления предпочитают замалчивать создание абсурдной районной прокладки между городами и областями. Они акцентируют на другой стороне вопроса — на том, как изменится жизнь сельской местности.

В частности, они напоминают, что реформирование районного уровня — это второй этап административно-территориальной реформы, которая была начата еще пять лет назад. Ее первым этапом стало создание объединенных территориальных громад, с тем чтобы их органы местного самоуправления были способны обеспечивать эффективное управление и предоставлять качественные услуги населению. Теперь, когда этот этап в основном завершен, подошел черед второго этапа — укрупнения районов, которое задумано с той же целью: более эффективное управление и более качественные услуги.

Вместо 490 старых райсоветов, которые ликвидируются, запланировано создание 136 новых. Аналогично должно сократиться количество районных госадминистраций. В пояснительной записке утверждается, что «уменьшение количества районных советов приведет к уменьшению расходов местных (районных) бюджетов в 2021 году на 1,4 млрд грн».

По-видимому, «слуги народа» надеются, что административная революция облегчит им жизнь после выборов. Однако сомнительно, что они смогут убедить электорат в том, что украинцы получат от новых районов большую выгоду.

Наоборот, все категории избирателей имеют основания для недовольства. Это касается и селян, и жителей райцентров, и жителей крупных городов.

Селяне недовольны, ибо многим из них теперь, после укрупнения районов, будет гораздо дальше добираться до своего райцентра. Это означает существенную потерю как времени, так и денег. Особый страх у людей вызывает перспектива, что вместе с укрупнением районов сократится сеть районных больниц и поликлиник. Подчеркнем, что люди напуганы уже, и переубеждать их будет делом нелегким, тем более что доверие к нынешней власти, ее обещаниям и заверениям за последний год резко упало.

Жители населенных пунктов, теряющих статус райцентра, недовольны, ибо боятся, что теперь их города и поселки совсем придут в упадок и превратятся в захолустье. Потеряют работу сотрудники всяких районных органов и служб. Ухудшится транспортное сообщение с областным центром (менее регулярно будут ходить электрички, автобусы, маршрутки). А жителям придется теперь для решения разных вопросов ездить куда-то в новый райцентр и платить там более крупные взятки, тогда как раньше они могли все решить на месте и дешевле.

А жители Харькова и других крупных городов, над которыми теперь создали районный уровень власти и самоуправления, недовольны, ибо не понимают, зачем им теперь придется кормить еще и эту чиновничью прокладку (между городом и областью) в виде РГА и райсоветов. От того, что на выборах 25 октября придется заполнять еще один бюллетень, вряд ли у горожан добавится хороших чувств к нынешней власти.

Можно ли было придумать более умную реформу? Конечно. Нужно было довести до ума укрепление самодостаточности объединенных территориальных громад. С тем чтобы каждая громада была финансово самостоятельной и способной обеспечить своим жителям полный спектр услуг, в т. ч. содержание детского сада, школы, больницы и т.п. Тогда районный уровень стал бы вообще излишен. И не пришлось бы выбирать, какие города и поселки осчастливливать статусом райцентра, а какие — лишать этого статуса. Ну и при таком подходе, конечно, вообще бы не смогла появиться абсурдная идея районного уровня над городским — идея, которая сейчас стала нашей новой реальностью.