Эби Ретчфорд в платье на голое тело взбудоражила воображение поклонников

Эбигейл Рэтчфорд — популярная американская модель и актриса. Сочетание провокационных фотографий брюнетки и грамотная рекламная кампания привлекли внимание фанатов и подняли модель на пик популярности. Эби – одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире. На профиль девушки в Инстаграм подписано более 9 млн. фанов.

В марте 2013 первые провокационные фото Эбигейл привлекли внимание пользователей Facebook. Так начался взлет популярности и востребованности модели. Великолепная фигура и пышные формы появились на обложках таких изданий, как Maxim, Sports Illustrated Swimsuit и Barstool Sports. Каждый желающий мог приобрести фото модели за 30$.

Рэчфорд заключила контракт с Sunset Blvd. и снялась для рекламы на билбордах. Молодая модель привлекла внимание известного дизайнера Майкла Костелло. В 2017 Абигейл появилась на LA Fashion Week.

Одно из последних фото девушки ясно показывает за что ее так любят многочисленные фаны. Великолепные формы Эби продолжают будоражить воображение миллионов поклонников.