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Эби Ретчфорд в платье на голое тело взбудоражила воображение поклонников

Эбигейл Рэтчфорд — популярная американская модель и актриса. Сочетание провокационных фотографий брюнетки и грамотная рекламная кампания привлекли внимание фанатов и подняли модель на пик популярности. Эби – одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире. На профиль девушки в Инстаграм подписано более 9 млн. фанов.

В марте 2013 первые провокационные фото Эбигейл привлекли внимание пользователей Facebook. Так начался взлет популярности и востребованности модели. Великолепная фигура и пышные формы появились на обложках таких изданий, как Maxim, Sports Illustrated Swimsuit и Barstool Sports. Каждый желающий мог приобрести фото модели за 30$.

Рэчфорд заключила контракт с Sunset Blvd. и снялась для рекламы на билбордах. Молодая модель привлекла внимание известного дизайнера Майкла Костелло. В 2017 Абигейл появилась на LA Fashion Week.

Одно из последних фото девушки ясно показывает за что ее так любят многочисленные фаны. Великолепные формы Эби продолжают будоражить воображение миллионов поклонников.

17 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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