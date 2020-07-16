Зеленский наконец то озвучил с кем воюет Украина на Востоке

Многие политики и эксперты неоднократно обвиняли Владимира Зеленского в том, что он старается не называть Россию агрессором. В частности, волна критики обрушалась на президента после того, как он, комментируя убийство украинского военного медика на Донбассе, сказал о «той стороне».

Однако сегодня Зеленский, выступая на торжественном заседании парламента, приуроченном 30-й годовщине со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, глава государства заявил, что мы шестой год подряд защищаем свою независимость от российской агрессии.

Президент также добавил, что платить за это приходится очень высокую цену — жизни наших граждан. К сожалению, погибших уже не вернуть, но нам обязательно нужно возвращать свои территории.