Верховная Рада поддержала назначение Шевченко на пост главы НБУ

Верховная Рада поддержала назначение председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

В поддержку соответствующего проекта постановления №3857, внесенного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским 15 июля, на заседании в четверг проголосовали 332 народных депутата.

За кандидатуру Шевченко проголосовали 226 народных депутатов фракции «Слуга народа», 40 – фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», 21 – фракции «Баткьивщина», 15 – группы партии «За будущее», 17 – группы «Доверие» и 13 внефракционных. Депутаты фракций «Европейская солидарность» и «Голос» не дали ни одного голоса, преимущественно воздержавшись при голосовании.

«Что мы требуем от человека, который будет назначен на должность… Мы должны сберечь тренд на протяжении последнего года на сокращение учетной ставки НБУ, а также инфляционную стабильность», — сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с парламентской трибуны в четверг.

Глава профильного комитета отметил, что представители банковского сообщества рекомендовали президенту кандидатуру Шевченка.

«Вопросы, на которые Шевченко дал однозначный ответ: инфляции — не будет, неконтролированной эмиссии — не будет, независимость НБУ будет сохранена и приумножена», — добавил Гетманцев.