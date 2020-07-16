В Черкасах разыскивают заместителя мэра,который вышел на встречу и пропал без вести

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уже подал заявление относительно исчезновения своего заместителя в правоохранительные органы. О бесследной пропаже своего помощника градоначальник также сообщил на собственной странице в социальной сети «Фейсбук», 16 июля.

В сообщении мэра города отмечается: «Сегодня утром на рабочем месте не был обнаружен заместитель городского головы Юрий Ботнарь. Его супруга сообщила, что вечером вчера, около 19 часов 30 минут в районе горсовета чиновник отлучился на какую-то встречу от своего автомобиля. Но после этого его телефон перестал работать, да и сам Юрий Андреевич не выходил на связь. По настоящее время неизвестно, где он может находиться».

Также Бондаренко добавил, что он обратился в полицию с соответствующим заявлением, и в результате он просит всех, кто обладает какой-либо информацией относительно местонахождения Ботнаря, рассказать об этом ему или сотрудникам правоохранительных органов.