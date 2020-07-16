Умер снявший «Бриллиантовую руку» оператор

Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву» Игорь Черных. Об этом сообщает сайт союза кинематографистов России.
Всего на его счету более 20 фильмов. «Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой», — отметили в гильдии. Еще одним достижением считается его умение работать «в поле» со стабилизирующей камерой весом 35 килограммов.
Игорь Черных был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ему было 88 лет.
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