«Укрзализныця» восстановила продажу билетов на все места в вагонах

Начиная с сегодняшнего дня, 16 июля, украинский железнодорожный перевозчик-монополист «Укрзализныця» возобновил продажу на все места в вагонах. Данную информацию распространили в пресс-релизе компании. В частности, известно, что данное новшество касается поездов дальнего следования, которые идут из Киева и обратно, и транзитных поездов, курсирующих через столицу нашей страны.

Восстановить полноценную продажу билетов удалось после того, как данный вопрос прошел согласование с Киевской городской госадминистрацией, пояснили в пресс-службе «Укрзализныце».

Исходя из текста приказа Минздрава №39 от 3 июля текущего года, будет разрешена перевозка пассажиров в рамках 100% вместимости вагона. Тем временем, положение о перевозках в рамках половины мест остается актуальным для тех регионов, в которых эпидемиологическая ситуация не позволяет ослабить карантин.

Напомним, что ранее компания восстановила работу 50 процентов поездов. На сегодняшний день курсируют порядка 60% поездов дальнего следования и 46% пригородных. Тем временем, пассажиры на вокзалах должны все время придерживаться соответствующих мер.