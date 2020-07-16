США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»

Компания Sierra Nevada получила контракт от Минобороны Соединенных Штатов на разработку на базе транспортного средства (грузового модуля) Shooting Star («Падающая звезда») автономной космической станции, сообщает американская аэрокосмическая компания.

Как отмечает Sierra Nevada, станция предназначена для проведения экспериментов, в частности, в условиях микрогравитации, и отработки вопросов логистики по размещению «аванпостов» на различных околоземных орбитах, например, низкой, геостационарной и высокоэллиптической.

The Drive пишет, что такое решение обусловлено все большим вниманием Пентагона к околоземной орбите и готовящемуся освоению Луны. Издание отмечает, что станция может использоваться для сборки и обслуживания спутников и космических кораблей, возможность чего «американские военные и НАСА изучают в течение некоторого времени». Не исключено, что в перспективе объект может посещаться людьми.

The Drive признает, что полезные нагрузки, которые будет вмещать Shooting Star, неизвестны, однако допускает, что речь может идти о наступательном или оборонительном оружии. Издание уверяет, что Договор о космосе 1967 года, который подписали США, исключает размещение в космическом пространстве оружия массового уничтожения, однако «прямо не запрещает вооружать спутники или другие космические корабли обычным оружием».