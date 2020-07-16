Собор Святой Софии в Стамбуле решено превратить в мечеть

Святая София, которую по решению руководства Турции, решено превратить в мечеть, станет похожа на театр теней. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал журналист и блогер Осман Пашаев.

Он отмечает, вокруг приготовлений к пятничному намазу в Святой Софии Премудрости Божией ажиотаж, как перед финалом Лиги чемпионов или «Евровидением». Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа с коронавирусом понемногу уступает популярностью в медиа руководителю управления по делам религий Али Ербашу с судьбой Святой Софии. Помещение вмещает 3-4 тысячи верующих.

Через социальную дистанцию пускать будут не более одной тысячи. Относительно исторических фресок и икон продолжаются консультации между министерством культуры, высшим советом по делам религии и управлением по делам религии.

По словам Пашаева, есть старая технология – завешивать шторами во время намаза, используется в Трабзонской Святой Софии, которая с 2013 года вновь стала мечетью, после 52 лет перерыва. К концу 16 века была Святой Софией Трапезундской. Рассматривается новая технология – светом затемнять фрески и иконы во время намаза. Зрелище должно стать привлекательным для туристов. Али Ербаш пообещал, что посетителей будут пускать во все помещения Святой Софии, в том числе во время богослужений.