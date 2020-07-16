Россия не стесняется озвучивать желание присоединять к себе «любые территории»

Скандально известный украинский политолог Ростислав Ищенко прокомментировал заявление российского писателя Захара Прилепина о том, что в Конституцию РФ нужно было внести поправки о возможности проведения референдумов, по итогам которых Россия может присоединять к себе любые территории, где проводятся такие голосования.

Ищенко считает, что в настоящее время Россия может попытаться присоединить только Южную Осетию, поскольку осетины должны жить в одном государстве. Ищенко также подчеркнул, что подобные референдумы не представляют никакой силы.

В качестве примера он привел Пуэрто-Рико, где референдумы о присоединении к США уже проводились, но не дали никакого эффекта. Американские власти не торопятся присоединять эти территории, и фактически за вхождение в США выступают только сами пуэрториканцы.

Что касается Южной Осетии и Абхазии, то там похожая ситуация, однако вопрос с Осетией можно решить в кратчайшие сроки. «Осетины готовы жить в одном государстве, пусть даже это государство будет в составе России. А не в двух разных государствах, разорванных государственной границей», — объясняет политолог. Если говорить об Абхазии, то местная элита видит этот регион исключительно как самостоятельное и независимое государство, но при этом не отказывается от российских денег.