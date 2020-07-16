Российская делегация на Форуме безопасного сотрудничества отказалась обсуждать тему гибридных агрессий Кремля

На состоявшемся вчера, 15 июля, Форуме безопасного сотрудничества (ФБС) и Совета ОБСЕ члены делегации Российской Федерации покинули заседание, перед этим устроив показательный демарш.

Таким действиям предшествовали неудачные попытки представителя РФ преуменьшить влияние гибридных угроз, а также не допустить начала дискуссии гибридной агрессии Кремля против Украины. С таким заявлением выступил украинский постпред при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Со слов дипломата, сразу после того, как Александр Литвиненко, являющийся директором Национального института стратегических исследований и одним из основных экспертом по вопросам гибридных угроз, начал говорить касаемо гибридной агрессии Москвы, слово взял российский представитель по процедурным вопросам и сообщил, что уходит из заседания.

«Нет никакой неожиданности в особом отношении России к вопросу угроз гибридного характера. Теперь остается неясным то, какой будет реакция российских делегатов: будут ли они стараться закрыть его своей риторикой или же как-то иначе. Я считаю, что причина такого демарша вызвана тем, что у них попросту не оказалось альтернативных предложений и риторики для реакции»,- указал сотрудник дипведомства.