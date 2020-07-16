Путин приказал значительно увеличить расходы на армию

В проект федерального бюджета на 2021-23 гг следует заложить дополнительные ресурсы на обеспечение обороноспособности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции, в котором приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, его заместители, руководители МЭР, Минфина и ЦБ, а также чиновники администрации президента и Генштаба Вооруженных сил.Эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения «в буквальном смысле заморозили глобальную экономику», констатировал Путин.

Глубина кризиса в России «оказалась очень серьёзной», а его негативные последствия «ощутимыми» для граждан и бизнеса, добавил президент: падение ВВП составило 12% в апреле и 10,9% в мае, более 3 миллионов человек обратились за пособиями по безработице.

«Ситуация потребовала <…> оперативных мер», и благодаря накопленным в последние годы резервам, удалось «подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, сохранить доходы российских семей», сказал Путин.

«Объёмы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны, безусловно, беспрецедентными», — заявил президент. Это были «точечные меры», подчеркнул он, добавив: «В некоторых странах объёмы помощи были гораздо, заметно больше, но мы попали именно туда, куда хотели».

Благодаря господдержке, экономика, по словам Путина, начала восстанавливаться: в июне-июле объем покупок товаров и услуг на 3,8% превышает уровни февраля, к докризисным отметкам возвращается потребление электроэнергии.

«Самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — сказал Путин, подчеркнув, что для этого нужно использовать в том числе возможности федерального бюджета.

Тем не менее антикризисные меры не отменяют другие приоритеты. «Очень важно <…> направить дополнительные ресурсы на наши долгосрочные, стратегические планы», — сказал Путин: это национальные проекты, в том числе по здравоохранению и образованию, инфраструктурные стройки, а также поддержание обороноспособности страны.

Денежное довольствие военнослужащих нужно держать «не уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики», процитировал Путин свой указ от 7 мая 2012 года. Эти планы должны «не просто иметься в виду», а «учитываться в будущей работе», равно как и настроения граждан, проголосовавших за поправки в Конституцию, сказал президент.

Бюджет на ближайший 3-летний период «должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей», заявил он, добавив, что при этом нужно «сохранить ответственную бюджетную политику» и «наращивать устойчивость всей системы государственных финансов».

По оценке Минфина, в бюджете-2020 возникает «дыра» в размере 5 триллионов рублей, или 22% от расходной части, которая должна вырасти до 23 триллионов из-за плана восстановления экономики.

Несмотря на трехкратный обвал нефтегазовых доходов правительство продолжает наращивать финансирование армии и силовых структур, которым за январь-июнь было выделено 2,5 триллиона рублей, или каждый четвертый потраченный государством рубль.

По статье «национальная оборона» за 6 месяцев правительство потратило 1,6 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом ассигнования выросли на 10%, или 148 млрд рублей, и в номинальном выражении стали рекордными за все время доступных данных.

Финансирование госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» почти утролось — за 6 месяцев Минфин потратил 4,5 млрд рублей против 1,3 млрд год назад.

Расходы по статье «национальная безопасность», включающие органы МВД, Росгварию, ФСБ и ФСО, увеличились на 11%, до 960,8 млрд рублей.