При Порошенко строительство дорог обходилось налогоплательщикам в три раза дешевле чем при Зеленском

«Укравтодор» объявил крупнейший тендер в своей истории — 12,58 млрд грн.

Речь идет о строительстве 30-километрового участка автомагистрали Н-31 Днепр-Решетиловка.

Сумма, выделенная на строительство дороги, в шесть раз больше годового бюджета Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц во время войны с РФ.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к дальнобойщикам говорил, что стоимость километра дороги в Украине составляет около $1 млн. Однако, если поделить ожидаемую стоимость тендера на длину новой дороги, то получим 420 млн грн за километр, или $16 млн. И это не только потому, что дорога шире и строительство затратнее, чем представляет себе Зеленский.

На Facebook-странице «Укравтодора» пользователи упрекнули в дороговизне строительства. В компании пояснили, что в цену входит не только сама дорога, но и куча искусственных сооружений, и выкуп земли.

В стоимость подряда в частности входят 4 транспортные развязки, 17 путепроводов, эстакада через реку Орель длиной 590 м.

Журналисты отмечают, что строительство сложной многоуровневой транспортной развязки трассы Н-31 на участке в Полтавской области стоило 372,49 млн грн, то есть на 4 развязки пойдет до 1,5 млрд грн.