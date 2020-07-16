Обьемы нефтедобычи будут постепенно восстанавливаться на фоне возрастающего спроса

Сегодня стало известно, что государства Организации стран-экспортеров «черного золота», а также их союзники во время сегодняшнего заседания пришли к соглашению относительно постепенного восстановления объемов нефтедобычи. В апреле месяце ОПЕК+ рекордно сократили нефтедобычу из-за пандемии коронавируса.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман, до декабря месяца текущего года государства ОПЕК+ уменьшат сокращение нефтедобычи до 7,7 миллиона баррелей. Помимо того, государства, которые перевыполнили ограничения в предыдущие месяцы, выплатят компенсации.

Согласно данным документов ОПЕК+, которые получило в свое распоряжение агентство Reuters, уже в августе месяце и сентябре государства-участники организации уменьшат сокращение до 8,54 миллиона баррелей после компенсации со стороны Ирана, Казахстана, Российской Федерации, Нигерии и Англолы.

Стоит отметить, что накануне заседания ОПЕК+ появились данные о намерениях ряда государств-участниц просить относительно восстановления объемов нефтедобычи на фоне восстановления спроса на нефтепродукты.