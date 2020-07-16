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Настя Каменских не удержалась и разделась для фото

Похудевшая украинская певица Настя Каменских снялась в нижнем белье, опубликовав откровенный снимок на своей странице в Instagram.

На кадре звезда запечатлена в бикини бежевого цвета и бюстгальтере спортивного кроя. Певица позирует боком к камере, демонстрируя худые ноги и подтянутые ягодицы.

В комментарии к снимку Каменских отметила, что тело человека отражает его внутренние ощущения, а фигура, осанка и походка являются «результатом заботы о своем здоровье и уважения к себе».

Внешность звезды постоянно активно обсуждают в сети. Так накануне сообщалось, что фанаты критикуют «слишком худую» Настю Каменских.  А всего несколькими днями позже Настю Каменских поздравили с «первой беременностью».Видимо,все дело в количестве фотошопа.

16 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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