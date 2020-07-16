Кремль готов применить ядерное оружие против Польши и Прибалтики

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ ЕС, если американские ракеты появятся в Европе, заявил в интервью «Интерфаксу» в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, речь идет о Прибалтике, а также Польше, которой разместить американские ядерные силы в случае их вывода из Германии предложила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

«Те страны, которые сегодня буквально борются за американское военное присутствие в каком-либо виде, за статус «прифронтовых» государств, — я имею в виду Польшу и страны Балтии, — должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников», — предупредил Грушко.

Он напомнил, что позиция России после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности не изменилась. «Если в Европе не будет американских ракет, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся — разместим и мы», — пояснил Грушко.

Если США перебазируют тактическое ядерное вооружение из Германии в Польшу, будут «приняты все необходимые меры, в том числе военные», добавил он. Пока звучат лишь намеки на такой сценарий, и о конкретных договоренностях на этот счет никто не заявлял. «Но принимая во внимание, каким беззастенчивым образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя», — заявил Грушко.

Результатом станет хаос в сфере контроля над вооружениями и развал основополагающего акта Россия-НАТО. «Это будет просто приговор этому документу», — подчеркнул дипломат. Он напомнил, что у Москвы уже есть претензии к США, поскольку универсальные пусковые установки системы ПРО в Польше и Румынии, позволяют запускать ракеты средней дальности, что в Москве рассматривают как прямую угрозу.

В Румынии система ПРО уже готова, «там стоят пусковые установки МК-41, из которых можно пускать ракеты различного предназначения», сказал Грушко. В Польше завершение строительства ракетной базы запланировано на 2021 год.

«Это еще больше нарушит баланс, создаст прямую угрозу интересам Российской Федерации, особенно с учетом того, что не прошло и две недели после выхода из ДРСМД, как американцы провели испытания крылатых ракет наземного базирования», — отметил замглавы МИД.

«Этими же пусковыми установками МК-41 оборудованы американские корабли с системой ПРО «Иджис Эшор». Туда же загружаются и «Томагавки», то есть ракеты средней дальности», — сказал Грушко, добавив, что «все это, разумеется, учитывается в процессе планирования в области обороны».

Напомним, 2 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», расширив перечень условий для применения ядерных сил и де-факто похоронив принцип «ответно-встречного удара», который Москва ставила во главу угла с советских времен.

Согласно военной доктрине 2014 года, нажать на «кнопку» президент РФ мог в случае нанесения по России удара ядерным и другими видами оружия массового уничтожения, а также при агрессии с помощью обычных вооруженных сил, если под угрозу поставлено «само существование государства».

Теперь же, согласно «Основам госполитики ядерного сдерживания», Россия может запустить ядерные ракеты без прямого удара по своей территории — в случае, если противник оказывает «воздействие на критические важные государственные или военные объекты». Термин «воздействие» при этом не конкретизируется. Что касается объектов, то речь идет об инфраструктуре, вывод из строя которой «приведет к срыву ответных действий ядерных сил», говорится в документе. Помимо этого, меняется перечень условий для ответного удара. Если раньше речь шла исключительно о «применении» противником ядерного или другого оружия массового поражения, то теперь основанием будет считаться «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет» в направлении России.

Также Россия может наносить ядерные удары в ответ на атаку против своих «союзников», следует из доктрины. Условием может считаться нападение как ядерным, так и другим «оружием массового поражения».