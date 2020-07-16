Комаровский назвал обучение детей в домашних условиях угрозой для психического здоровья родителей

Обучение в домашних условиях реально угрожает не только здоровью самого ребенка, но и психическому состоянию родителей, и такая форма обучения является настоящей катастрофой. Такое заявление прозвучало от доктора Комаровского .

По его словам, дети должны посещать учебные заведения, поскольку коронавирус не представляет для них большой угрозы. «Если дети учатся дома, а с ними рядом находятся взрослые, которые не работают, то это катастрофа для страны и для людей, поскольку они не имеют средств существования. А если родители оставляют детей и уходят работать, то это еще больший риск, потому что дети остаются без присмотра», — объяснил педиатр.

Также он настаивает на том, что 1 сентября все дети должны начать учиться, перед этим нужно подготовить особые условия в учебных заведениях. Так же доктор считает, что на какое-то время можно использовать обучение на свежем воздухе, и такую практику применяют многие страны.

Напомним, что представители Министерства образования и Министерства здравоохранения приступили к обсуждению дальнейшего обучения детей, и они рассматривают несколько режимов работы в школах. При этом некоторые эксперты высказывали опасения относительно дальнейшей пандемии. Они не исключили, что осенью начнется вторая волна коронавируса, из-за чего дистанционное обучение может продолжиться.