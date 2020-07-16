Канье Уэст опять передумал

Канье Уэст снова передумал.

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст решил все-таки участвовать в выборах на пост президента США в 2020 году.

15 июля Уэст подал первую форму заявления в Федеральную избирательную комиссию. Заявление о кандидатуре, один из главных документов, исполнитель пока не предоставил.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст передумал участвовать в президентской гонке США.

В начале июня рэпер заявил о желании баллотироваться на пост в президенты США. Кандидатуру музыканта поддержал предприниматель Илон Маск.