Гостиницу «Днепр» купил депутат Госдумы

Разрекламированный самим президентом Украины инвестором гостиницы «Днепр», который должен заплатить за него более миллиарда гривен, оказался депутат Государственной Думы РФ, участник организованной преступной группы «Лужники», Александр Бабаков. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер Сергей Марченко.

Он отмечает, правильно было бы как следует поздравить инвестора, вот только непонятно, каким титулом лучше к нему обратиться, у него их много. Например, самый простой – доверенное лицо Путина, как пишет об инвесторе Википедия. А еще Бабаков – председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. То есть, человек, отвечающий за изготовление русского оружия, что убило уже 13 000 украинцев и продолжает убивать.

Марченко подчеркивает, никакие это не инвестиции. Это спекулятивный капитал, который заходит на падающий рынок не вкладывать, а выкачивать из него деньги.

Пока все носятся с этим миллиардом, никто не думает, сколько миллиардов гривен за один только год выкачает из Украины казино Бабакова. «Интересно было наблюдать, как знатно поели дерьма молодые реформаторы, попутчики Зеленского во власти, которые утверждают, что работают не на Зеленского, а на Украину, которые вчера делали селфи и громко кричали о миллиарде. Теперь, когда стало известно, чей это миллиард, они по уши в дерьме», – резюмировал блогер.