Главного редактора британского Vogue приняли за грузчика

Главный редактор британского издания журнала Vogue сказал, что его оскорбили на расовой почве на входе в собственный офис. «Наше рабочее расписание возвращается к норме после карантина, но мы не можем позволить миру вернутся в его прежнее состояние. Нужны перемены. И они должны произойти сейчас», — написал в соцсетях о проблеме расизма Эдвард Эниннфул, получивший в 2016 году орден Британской империи за заслуги в продвижении расового многообразия в модной индустрии.

Инцидент случился в среду, когда Эннинфул шел на работу. Охранник предложил ему воспользоваться задним входом в здание, через который ходят рабочие и грузчики.

Охранная фирма, работающая по контракту с владеющей журналом издательской группой Conde Nast, незамедлительно удалила виновного с поста и начала в отношении его служебное расследование.

Однако Эннинфул считает, что этого недостаточно, и «перемены нужны именно сейчас».

«Выясняется, что иногда не важно, чего ты достиг в жизни; некоторые люди судят о тебе прежде всего по цвету кожи», — написал в «Инстаграме» и «Твиттере» Эннинфул, ставший главным редактором журнала в 2017 году.

Конец Instagram сообщения , автор: edward_enninful

В июле Эннинфул получил награду «Редактор года». Часть благодарственной речи он посвятил расовой проблеме.

«Было бы нечестно с моей стороны не упомянуть сегодня о том, что я первый чернокожий, получающий эту награду за 40 лет ее существования», — сказал он.

«Многообразие прокладывает себе дорогу на наши страницы. Но как насчет обстановки на рабочих местах? Кого мы нанимаем? Кого растим и продвигаем? Как в наших офисах относятся к людям? Кто пробивается наверх?» — говорил Эннинфул, обещавший в 2017 году создать более разнообразный, открытый и дружелюбный журнал.

«Мы будем показывать разных женщин, разные фигуры, разные расы и классы», — сказал тогда он.

Эннинфул стал первым мужчиной на посту главного редактора за всю историю существования Vogue. До него — на протяжении 25 лет — руководила журналом Александра Шульман.

https://www.bbc.com/