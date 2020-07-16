Что известно о кандидате на должность Главы Национального банка Кирилле Шевченко

Президент Зеленский внес в Раду постановление о назначении председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Информация официальная, о внесении соответствующего постановления свидетельствует информация на сайте парламента. По словам заместителя председателя профильного комитета Ярослава Железняка, они соберутся обсудить внесенную кандидатуру сегодня утром.

Как и многие из нынешнего «зеленого» правительства, Шевченко родился на России — в Туле, а вырос на Луганщине. Окончил среднюю школу в Стаханове и пошел работать на шахту.

Карьера Шевченко началась в 1987 году на Луганщине, где он работал ремонтником на шахте им. Ильича. Но уже через несколько лет будущий банкир сменил спецовку на белый воротничок и в 1994 пришел работать в «Украинский кредитный банк» (сейчас — «А-Банк») и. о. начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. Конечно, получив перед этим высшее образование, — Шевченко является выпускником Харьковского инженерно-экономического института.

Затем работал в банках «Аваль», «Финансы и Кредит», а в 2006-м пришел на госслужбу и возглавил Государственное ипотечное учреждение.

С мая по сентябрь 2009-го был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Затем Шевченко купил себе банк. Вернее, часть банка, поговаривают, что покупался банк вскладчину с тогдашним заместителем министра финансов Вадимом Копыловым. Сам Шевченко эту информацию не подтверждает и не опровергает.

Изюминкой является то, что у Шевченко таки есть связи со студией…. «Квартал 95». СМИ отмечает, что с Офисом президента Шевченко сблизился через Евгения Мецгера, своего бывшего заместителя, недавно назначенного главой государственного «Укрэксимбанка».

«А недавно господин Зеленский в прямом эфире позвонил Мецгеру по поводу кредитования бизнеса, обратившись к нему: «Жень, послушай меня…». Перед этим предприниматели пожаловались ему на то, что «Укрэксимбанк» не реструктуризирует существующие кредиты и не выдает новые», — отмечают журналисты.

Жена Евгения Мецгера — Юлия Мецгер — является не только членом наблюдательного совета национализированного «ПриватБанка», но и давней подругой Елены Кравец, актрисы из «Квартала 95».

В прессе Шевченко называют «специалистом по банкротствам», ссылаясь, правда, не на прессу, а на бывшего коллегу Шевченко по «Терра Банку» Сергея Клименко, который обвинял его в умышленном доведении финучреждения до банкротства.

Кроме того, по данным «Кадров», Шевченко считают лояльным к бывшему главе НБУ Александру Арбузову и другим «регионалам». Но официального подтверждения эта информация не имеет.