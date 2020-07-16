Бывшая автогонщица решила,что сниматься в порно и выгоднее,и безопаснее

Многие уже слышали о Рени Грэйси – той самой гонщицей, которую выбросили из команды во втором дивизионе австрийской серии V8 Supercars, а она ушла в запись порнороликов для подписчиков и идет на заработок в больше миллиона долларов за год.

Так вот, у нее новая проблема! Как выяснилось, Грейси не удается нормально поделиться с подписчиками фото новой татуировки под грудью из-за политики Инстаграм! Социальная сеть резко реагирует на ее откровенные фотографии – так что ей пришлось немного сбавить напор сексуальной энергии.

Да, теперь ее проблемы намного серьезнее, чем в те года, когда она гонялась в главных гонках Австралии! Тогда ей всего-то было не на что жить и купить еды, работать практически не получалось, приходилось одалживать деньги у всех подряд и временами даже воровать! И это пока ее спонсоры платили за выступления до полумиллиона долларов в год.

«Мне не платили в гонках. Вообще. Я гонялась 6 лет – и не заработала ни пенни! Мой спорнсор платил несколько сот тысяч долларов – пять сотен вроде бы – чтобы я гонялась. Деньги шли напрямую команде. Мне приходилось зарабатывать на других вещах. Кажется, что это просто, но у меня нет богатой семьи, которая обеспечивала бы меня. Мне приходилось все делать самой.»-рассказывает Грейси.