Авторы фильмов «Скуби-Ду» раскрыли секрет, о котором не догадывались киноманы

Часто в фильмах или сериалах скрывают мелкие детали, на которые обращают внимание только опытные киноманы. Однако в случае со «Скуби-Ду» разгадать секрет было почти нереально. Оказывается, что героиня проекта Велма, по замыслу авторов, была лесбиянкой, однако заказчики лент решили это изменить.

Об этом рассказал режиссер и сценарист первых лент франшизы «Скуби-Ду» Джеймс Ганн, передает The Daily Mail. В 2001 году он помогал экранизировать увлекательную и комедийную историю, в которой Велма Динкль принадлежала к ЛГБТ-сообществу и ярко это демонстрировала.

Однако такая интерпретация не понравилась представителям Warner Bros., поэтому после цензуры фильм пошел в прокат с маленькими намеками на сексуальную ориентацию героини. Такой же контроль этого персонажа был и в 2004 году.

«Я пытался! В моем начальном сценарии Велма была открытой лесбиянкой, но студия постоянно снижала и снижала градус. В итоге на это остался намек (снята версия), потом ничего (выпущенная версия), а затем у Велмы появился парень (сиквел)», – рассказал Джеймс Ганн.

В первых фильмах «Скуби-Ду» Велму играла актриса Линда Карделлини. На некоторых кадрах она все же воплотила замысел сценариста Джеймса Ганна и видно, как звезда смотрит на свою подругу Дафну Блейк, которую сыграла Сара Мишель Геллар.

Подозрения о гомосексуальности героини возникли, когда все звезды франшизы уже были в отношениях, а Велма оставалась одна. Это свидетельствовало о том, что она не может найти себе пару. Авторы проекта поняли это по оживленным обсуждениям в сети и приняли решение в «Скуби-Ду: Мистическая корпорация» сделать Шэгги и Велму паром. Однако такое решение было неудачным, поэтому героиня вновь осталась одна.