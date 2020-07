Андский кондор пролетел 172 километра без единого взмаха крыльями — ученые

Андские кондоры тратят на взмахи крыльями менее одного процента от общего времени полетов — рекордно низкий показатель для птиц. Некоторые из этих крупных падальщиков могут преодолеть расстояние до 172 километров, не прибегая к активному полету. К такому выводу пришла команда орнитологов, отследив перемещения восьми неполовозрелых кондоров из Аргентины. Результаты их исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для крупных птиц каждый взмах крыльями очень затратен с энергетической точки зрения. Это в полной мере касается андского кондора (Vultur gryphus), который населяет западную часть Южной Америки. Размах крыльев этого огромного падальщика может достигать трех метров, а вес — пятнадцати килограммов, что делает его одной из самых больших летающих птиц в мире.

Кондоры предпочитают пассивную форму полета: они подолгу парят в небе, пользуясь восходящими потоками воздуха — тепловыми или обусловленными рельефом. Тем не менее, порой даже этим гигантам приходится прилагать усилия и взмахивать крыльями. Команда орнитологов во главе с Эмили Шепард (Emily Shepard) из Университета Суонси решила выяснить, при каких условиях это происходит.

В 2013-2018 годах ученые закрепили на восьми неполовозрелых кондорах из Аргентины датчики, фиксирующие каждый взмах крыльями, высоту над уровнем моря и местоположение. Вес всей этой аппаратуры не превышал одного процента от общего веса птицы. Спустя десять дней датчики отсоединились и упали, после чего их забрали исследователи.

В общей сложности команде удалось записать данные о 235 часах полета кондоров. Больше всего времени птицы тратили на путешествия между местами ночевки и кормления, а также патрулирование местностей, где были сосредоточены стада домашнего скота — источник падали.

Исследованные кондоры чрезвычайно редко взмахивали крыльями: на это они тратили всего 1,3 процента от общего времени полетов. Это самый низкий показатель среди всех птиц: для сравнения, у белых аистов (Ciconia ciconia) во время миграций доля активного полета составляет 17 процентов. У странствующих альбатросов (Diomedia exulans) эта цифра колеблется от 1,2 до 14,5 процента.

Во время дальних перемещений активный полет составлял 0,8 процента времени, а во время коротких — 8,6 процента. Отдельные кондоры могли пролететь от 98 до 317 минут, ни разу не взмахнув крыльями: с учетом их скорости, это соответствует расстоянию в 172 километра.

Чаще всего птицам приходилось прибегать к активному полету на малых высотах. В 75 процентах случаев это происходило во время взлета с поверхности. Учитывая высокую энергетическую стоимость взмахов крыльями, можно предположить, что кондоры должны очень тщательно выбирать место для приземления: это позволило бы избежать избыточных трат ресурсов. Еще одна ситуация, в которой кондоры взмахивали крыльями — переход с одного восходящего воздушного потока на другой.

Результаты исследования позволят больше узнать об экологии андских кондоров и наладить более эффективную охрану этих редких птиц. Однако они также представляют интерес для палеонтологов, которые пытаются реконструировать образ жизни вымерших птиц-парителей и птерозавров, и инженеров, разрабатывающих беспилотные летательные аппараты.