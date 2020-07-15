Возобновился военный конфликт на границе Армении и Азербайджана

11 азербайджанских военных и один мирный житель погибли за последние двое суток в результате обострения обстановки и взаимных обстрелов на границе Азербайджана и Армении, сообщают официальные источники и жители приграничных территорий.

Среди погибших — генерал-майор и полковник азербайджанской армии, сообщил замминистра обороны страны Керем Велиев.

Армения сообщила о четырех погибших военных и нескольких раненых

Таким образом, общее число погибших с обеих сторон уже составило 16 человек. Это самый серьезный приграничный конфликт здесь с апреля 2016 года.

Во вторник утром Ереван объявил, что ряд правительственных ведомств, включая сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подверглись кибератаке.

Столкновения и артобстрелы начались воскресенье на участке границы между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

12 июля министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные дважды нарушали государственную границу и пытались захватить опорный пункт.

“Около 12:30 вооруженные силы Азербайджана пытались нарушить государственную границу на участке в Тавушской области Армении по неизвестным причинам. После предупреждения Армении военнослужащие вернулись на свои позиции”, — говорилось в официальном посте в “Фейсбуке” за 12 июля со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.