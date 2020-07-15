В Великобритании всё же могут приравнять лутбоксы к азартным играм

Министерство по вопросам цифровых технологий Великобритании недавно огласило информацию о том, что собирает доказательную базу на то, что современные лутбоксы становятся причиной развития игровой зависимости в стране. Такое заявление не совсем обычно, но власти реально опасаются за пристрастие граждан к новине.

На данный момент неизвестно, какие именно улики есть у министерства и как будет проходить расследование, но если подозрения будут доказаны, лутбокс могут признать азартным времяпрепровождением.

Около года назад на рынок официально вошли лутбоксы. В Великобритании изначально было определено, что призы, которые получает игрок, не имеют никакой ценности, т.е. такой досуг не может считаться азартным, как например на сайте Лайвгейминг. В этом году вопрос о соответствии был снова поднят на рассмотрение. Скорее всего, на это появились новые причины.

Уже несколько лет длиться борьба с лутбоксами в разных странах: Нидерландах, Бельгии и т.д. Многие власти издали указ об их ликвидации. Такое решение объясняют тем, что появились издатели, которые публикуют шансы выпадения новых трофеев.

Также рейтинги PEGI и ESRB публикуют предупреждения о необходимости вкладывать средства. Об условиях можно узнать перед запуском или при покупке.

На территории Великобритании, по статистике, более 30 миллионов игроков, но в клинику обратились только двадцать граждан. Кроме того, статистика говорит о том, что более 40% родителей одобряют внутриигровые траты для детей. Средние взносы составляют около 20 фунтов ежемесячно.

Европейские страны ведут активную борьбу в отношении монетизации игр. Ряд запретов наложены во многих странах, которые заботятся о своих гражданах. Некоторые разработчики игр согласились с постановлением и разработали новые версии, где не предусмотрены вложения, но на данном этапе борьба в лутбоксами только на начальном этапе.

Запреты касаются и мобильных игр. В Бельгии удалили несколько приложений из продажи. Также ведется борьба с различными программами, которые предусматривают расходы и вложение средств. Причиной блокировки таких приложений стали лутбоксы.

Следом за Бельгией, Великобританией о борьбе с платными играми могут объявить и другие страны, а это серьезная опасность для разработчиков. К сожалению, многие приложения не смогут существовать бесплатно и без дополнительных расходов пользователей, поэтому игрок может лишиться любимых развлечений.