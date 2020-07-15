В США раскрыли первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования. Соответствующие результаты опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов. Некоторые антитела появились после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы. После этого вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех добровольцев. Отмечается, что наибольшее число антител было выработано у участников группы с наименьшей дозировкой вакцины.

Самыми частыми регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц. Они проявлялись у половины испытуемых в легкой или умеренной степени и быстро проходили.

По словам генерального директора компании Стефана Банселя, результаты оказались «обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273».

27 июля Moderna планирует приступить к третьему этапу испытаний, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 местах.