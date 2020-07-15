В Китае женщина заразила коронавирусом больше 70 человек, один раз проехавшись в лифте

В марте—апреле в Китае в жилом комплексе произошла вспышка COVID-19. Источником заражения стал лифт, пишет газета The Daily Star.

Носительницей коронавируса оказалась прибывшая из США женщина, у которой анализ парадоксально не выявил инфекцию, сказано в статье. Несмотря на обнадеживающие слова врачей, путешественница все равно решила самоизолироваться на две недели.

Однако такая мера предосторожности не помогла, поскольку женщина успела проехаться на лифте. Одной поездки оказалось достаточно, чтобы заболел 71 человек, утверждает издание со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.