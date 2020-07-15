В Индии было получено наследство на сумму 22 миллиарда долларов

Потомки известных индийских раджей получили в качестве наследства храм Падманабхасвами, в южном штате Керала. Такое наследство раджам присудил Верховный суд Индии. Ранее в этом знаменитом храме были обнаружены сокровища — драгоценности и золото, которые оцениваются в 22 миллиарда долларов.

Сообщается, что Верховный суд отменил решение, принятое еще в 2011 году. Согласно прежнему решению, контроль над этим храмом могли осуществлять власти штата. Однако верующие не были согласны с таким постановлением, что привело к волнениям. Власти Кералы были вынуждены даже приставить к храму вооруженную охрану.

Индуисты все эти годы настаивали на том, что сокровища принадлежат богу Вишну, и правительство не имеет права их национализировать. Однако потомки правителей княжества Траванкор оспорили такое решение и подчеркнули, что совсем скоро будет создан комитет, чтобы сохранить все сокровища.

Потомки великих раджей подчеркнули, что не собираются присваивать драгоценности, и не имеют прав на это богатство. Первое упоминание об этом уникальном храме относится еще к третьему веку до нашей эры. В 16-ом веке храм был реконструирован. На протяжении многих столетий богатейшие люди Индии привозили в этот храм драгоценности в качестве подношения Вишну.