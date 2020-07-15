В Абхазии официально одобрили снесение памятника русским «покорителям Кавказа»

Сегодня стало известно, что общественная палата Абхазии на официальном уровне поприветствовала демонтаж в городе Сочи памятника русским покорителям Кавказа.

В издании отмечается, что памятник был установлен по инициативе «институций, которые считают горцев враждебным элементом для России». В общественной палате Абхазии разделяют возмущение представителей других народов региона, ведь считают, что такой памятник неприемлем при современных взаимоотношениях между нациями.

В сообщении говорится: «Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Установка подобных памятников не способствует обоюдному уважению и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего».

Насколько известно, памятник покорителям Кавказа был установлен тридцатого июня. Он находился в месте падения реки Мзымта в Черном море. А точнее именно там, где в 1837 году войска России заложили флот Святого Духа. Но уже спустя несколько дней он был снесен по инициативе черкесских общественников.

В заявлении они осудили установку памятников «военным преступникам, которые развязали беспрецедентно жестокую войну, что поставило за грань уничтожения древние народы Кавказа», и назвали такой памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа .