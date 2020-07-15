Ученые создали лекарство от рака на основании яда скорпиона

Специалисты из Бельгии адаптировали молекулы яда пестрого скорпиона Mesobuthus eupeus для лечения аутоиммунных болезней, а также некоторых видов раковых опухолей. В ходе более раннего исследования специалисты установили, что молекулы яда скорпиона блокируют каналы, которые выполняют важнейшие физиологические функции.

Они участвуют в делении клеток и иммунном ответе. Речь идет о цепочке аминокислот, способных закупорить калиевые каналы. Исследователям удалось искусственно изменить составляющую яда, чтобы она перекрыла каналы, отвечающие за развитие онкологических и ряда других заболеваний. Как подчеркнули специалисты, их научная работа будет продолжаться, поскольку они до сих пор не поняли, как устроены участки взаимодействия каналов и белков.

Если они смогут это установить, то уже за короткое время получится создать препарат совершенно нового поколения.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили о том, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний. В Минздраве подчеркнули, что для снижения этого показателя медицинские учреждения нашей страны должны сосредоточить свое внимание на ранней диагностике раковых опухолей.