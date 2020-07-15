The Rolling Stones порадовали поклонников новым клипом

Ожидается, что пластинка выйдет 4 сентября в нескольких вариантах. В максимальном варианте в бокс-сет войдет четыре пластинки, четыре CD-диска, постеры и футболка.

Помимо оригинального альбома, в альбом войдут семь альтенативных и инструментальных ремиксов, три впервые изданные песни, редкий альбом с концертной записью «The Brussels Affair» 1973 года.